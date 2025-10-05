Психотерапевт перечислил неочевидные факторы, снижающие трудоспособность

Быть эффективным и быстро справляться с поставленными задачами на работе — факторы, которые могут провоцировать дополнительный стресс. Что, в свою очередь, только снижает трудоспособность, об этом заявил в разговоре с изданием RuNews24.ru психотерапевт Антон Мокеев.
— Стремление к многозадачности, суперпродуктивности на самом деле распыляет внимание и снижает эффективность работы. Если не делать перерыв на отдых и восстановление, то человек перестает концентрировать внимание, его работоспособность резко падает, — объяснил эксперт.
Психотерапевт посоветовал каждый час делать перерыв на работе, но не погружаться в телефон — по мнению специалиста, информационный шум и многозадачность ведут лишь к усталости и психологической истощенности, снижая продуктивность.
KP.RU отметил, что при выполнении нескольких дел одновременно внимание становится раздробленным: мозг думает то об одном, то о другом, а не о двух потоках информации сразу. Помимо этого, то, что было пропущено во время переключения на другую задачу, заменяется догадками или ложными воспоминаниями. Ведь неприятно признаваться даже самому себе, что вы пропустили часть разговора. Вот мозг и научился заполнять пробелы выдумками, лишь бы не печалиться.