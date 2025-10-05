Психотерапевт перечислил неочевидные факторы, снижающие трудоспособность

KP.RU отметил, что при выполнении нескольких дел одновременно внимание становится раздробленным: мозг думает то об одном, то о другом, а не о двух потоках информации сразу. Помимо этого, то, что было пропущено во время переключения на другую задачу, заменяется догадками или ложными воспоминаниями. Ведь неприятно признаваться даже самому себе, что вы пропустили часть разговора. Вот мозг и научился заполнять пробелы выдумками, лишь бы не печалиться.