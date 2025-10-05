Белоусов поздравил преподавателей военно-учебных заведений с Днем учителя

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав ведомственных образовательных организаций с Днем учителя, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций Минобороны России с Днем учителя», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
«Одной из самых важных и почетных была и остается профессия педагога. Он передает знания, учит мыслить, помогает найти свое призвание и раскрыть талант», — отмечается в поздравлении.
Министр обороны РФ подчеркнул, что на преподавателя военно-учебного заведения возложена особая задача — формирование личности будущего защитника страны.
«Посвятив себя этому благородному делу, вы прививаете воспитанникам, курсантам и слушателям непреложные ценности офицера — честь, верность долгу, любовь к Родине. Опираясь на ваш профессионализм, министерство обороны успешно реализует приоритетный проект “Военное образование — на службе Отечеству”, — сказал Белоусов.
Он выразил уверенность, что совместная работа обеспечит высокое качество подготовки выпускников, что позволит им в дальнейшем эффективно решать задачи, поставленные перед вооруженными силами.
Министр обороны РФ пожелал руководителям, преподавателям и работникам образовательных организаций крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.
Глава российского военного ведомства добавил, что сегодня открываются новые учебные заведения, совершенствуется материально-техническая база, вводятся актуальные специальности, внедряются современные учебные программы, учитывающие опыт СВО.