Врач назвал обязательны блюда осеннего меню для здорового иммунитета

Осень в самом разгаре, а значит важно правильно составить меню, чтобы поддержать иммунитет благодаря полезному питанию. О том, что добавить в рацион в это время года, рассказал изданию Lenta.ru гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Следует регулярно есть ферментированные продукты: квашеную капусту, кефир, йогурт. Включение ферментированных продуктов в осенний рацион поможет снизить риск инфекций, улучшить работу пищеварительной системы и поддерживать когнитивные функции, — уверен медик.
Врач добавил, что квашеная капуста богата витамином C, йогурт и кефир — кальцием. Кроме того, продукты содержат полезные микроорганизмы, восстанавливающие баланс кишечной флоры после приема антибиотиков или перенесенной простуды.
Life.ru отметил, что квашеная капуста за счет целого ряда полезных веществ и витаминов может помочь человеку укрепить иммунитет, что особенно актуально осенью, и даже способна посодействовать в похудении.