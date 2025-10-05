Путин заявил, что в России много талантливых педагогов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В России много талантливых и искренне увлеченных своим делом учителей, убежден президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
«У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлечённых своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены», — сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника.
Он отметил, что Россия гордится собственной очень сильной педагогической школой, новаторскими идеями, уникальными наработками.
«Ещё раз хочу поздравить вас с Днём Учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам — достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником!» — сказал глава государства.