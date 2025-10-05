Ричмонд
Роспотребнадзор взял на контроль вспышку вируса Коксаки в турецком отеле

Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль информацию о выявленной вспышке вируса Коксаки в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa, расположенном в турецком городе Сиде. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Ведомство уже направило официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции.

В своем запросе российское ведомство просило предоставить официальные данные о ходе расследования инцидента, а также оценку рисков возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении.

Ранее случаи заболевания опасным вирусом Коксаки выявили в детских садах Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края.

Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что примерно в половине случаев заболевания вирусом Коксаки болезнь проходит без симптомов, у другой половины пациентов наблюдаются повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе.

Переболевшая вирусом Коксаки россиянка в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о симптомах заболевания.