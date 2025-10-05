Ричмонд
Минздрав Грузии: при беспорядках в Тбилиси пострадал 21 полицейский

Кроме того, травмы получили шесть участников акции протеста.

Источник: Аргументы и факты

21 правоохранитель и шесть участников акции протеста получили травмы в ходе беспорядков в столице Грузии, информирует Министерство здравоохранения страны.

Число пострадавших может увеличиться.

«В результате событий, которые развивались в Тбилиси, пострадали шесть участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, протестующие пробили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Спецназ применил перцовый спрей и водомёт.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших правоохранителях. Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что один из полицейских получил тяжёлые травмы.

