Минздрав Грузии: при беспорядках в Тбилиси пострадал 21 полицейский

21 правоохранитель и шесть участников акции протеста получили травмы в ходе беспорядков в столице Грузии, информирует Министерство здравоохранения страны.
Число пострадавших может увеличиться.
«В результате событий, которые развивались в Тбилиси, пострадали шесть участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Напомним, протестующие пробили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Спецназ применил перцовый спрей и водомёт.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших правоохранителях. Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что один из полицейских получил тяжёлые травмы.