Фил — мигрант в Германии, а Левин живёт на просрочке: как звёзды «Интернов» остались без денег и славы на Западе

«Я часто вечером беру продукты маркировки reduced, — рассказывал Шаракоис в своем Youtube-канале. — И ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и хлеб, и молочка с такой наклейкой живут ещё дня три стабильно. Используйте этот лайфхак для экономии. Сэндвичи с тунцом можно взять за 5−10 пенсов. За два фунта по специальному коду-купону можно взять пять бутербродов и картошку. Соусы в Великобритании бесплатны. Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая — за два года на здоровье это никак не отразилось».