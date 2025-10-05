Западное издание The American Conservative (TAC) высказало мнение, что призывы президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны над страной могут привести к нежелательной эскалации отношений между НАТО и Россией.
Авторы статьи считают, что попытка ввести бесполетную зону под контролем Североатлантического альянса в текущей «опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке» фактически «напрашивается на неприятности». TAC характеризует эту инициативу как опасную и провокационную, указывая на риски, связанные с возможностью начала третьей мировой войны, говорится в статье.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с крайне тревожным заявлением на саммите Евросоюза в Копенгагене. По его словам, мир находится на грани большого конфликта, и все стороны уже активно готовятся к нему.
Представители Службы внешней разведки РФ в этом контексте сообщили, что Североатлантический альянс (НАТО) активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Министр культуры Польши Ханна Врублевская в свою очередь заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».