Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TAC: Зеленский рискует втянуть НАТО в конфликт, призывая к бесполетной зоне

Западное издание The American Conservative (TAC) высказало мнение, что призывы президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны над страной могут привести к нежелательной эскалации отношений между НАТО и Россией.

Западное издание The American Conservative (TAC) высказало мнение, что призывы президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны над страной могут привести к нежелательной эскалации отношений между НАТО и Россией.

Авторы статьи считают, что попытка ввести бесполетную зону под контролем Североатлантического альянса в текущей «опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке» фактически «напрашивается на неприятности». TAC характеризует эту инициативу как опасную и провокационную, указывая на риски, связанные с возможностью начала третьей мировой войны, говорится в статье.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с крайне тревожным заявлением на саммите Евросоюза в Копенгагене. По его словам, мир находится на грани большого конфликта, и все стороны уже активно готовятся к нему.

Представители Службы внешней разведки РФ в этом контексте сообщили, что Североатлантический альянс (НАТО) активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Министр культуры Польши Ханна Врублевская в свою очередь заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше