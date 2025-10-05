Кадыров заявил, что отправит в зону СВО трофейный американский «Кугуар»

«Я решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный “Кугуар”. Это тяжёлая бронемашина, произведенная в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО. Её забрали у укронацистов в ходе штурма их позиций. Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев», — написал Кадыров в Telegram.