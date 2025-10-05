Кадыров заявил, что отправит в зону СВО трофейный американский «Кугуар»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в зону проведения специальной военной операции будет отправлена тяжёлая бронемашина «Кугуар».
Он уточнил, что технику производства Соединённых Штатов захватили военнослужащие РФ в ходе штурма позиций Вооружённых сил Украины. По его словам, это броневик находится на вооружении ряда государств Североатлантического альянса.
«Я решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный “Кугуар”. Это тяжёлая бронемашина, произведенная в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО. Её забрали у укронацистов в ходе штурма их позиций. Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев», — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни отметил, что этот броневик не дотягивает по своим характеристикам до бронетранспортёров РФ этого же класса.
«Наши лучше, надежнее и выносливее. Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, успешно устанавливают контроль над населёнными пунктами, выбивают из них врага», — подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации автомобиля с личным составом Вооружённых сил Украины на харьковском участке.