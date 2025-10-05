Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров заявил, что отправит в зону СВО трофейный американский «Кугуар»

Бронемашину захватили военнослужащие РФ в ходе штурма позиций ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в зону проведения специальной военной операции будет отправлена тяжёлая бронемашина «Кугуар».

Он уточнил, что технику производства Соединённых Штатов захватили военнослужащие РФ в ходе штурма позиций Вооружённых сил Украины. По его словам, это броневик находится на вооружении ряда государств Североатлантического альянса.

«Я решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный “Кугуар”. Это тяжёлая бронемашина, произведенная в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО. Её забрали у укронацистов в ходе штурма их позиций. Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что этот броневик не дотягивает по своим характеристикам до бронетранспортёров РФ этого же класса.

«Наши лучше, надежнее и выносливее. Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, успешно устанавливают контроль над населёнными пунктами, выбивают из них врага», — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации автомобиля с личным составом Вооружённых сил Украины на харьковском участке.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше