Белоусов поздравил с Днём учителя педагогов образовательных организаций МО

«Одной из самых важных и почётных была и остается профессия педагога. Он передает знания, учит мыслить, помогает найти своё призвание и раскрыть талант», — говорится в сообщении.
По словам Белоусова, наставники прививают курсантам и слушателям ценности, важные для службы: честь, верность долгу, любовь к Родине. Их профессионализм позволяет успешно реализовывать проект «Военное образование — на службе Отечеству». Министр пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов, уверив, что выпускники смогут решать задачи, которые стоят перед Вооружёнными силами страны.
Он также отметил развитие инфраструктуры: открытие новых учебных центров, обновление материально-технической базы, внедрение актуальных специальностей и современных программ обучения, учитывающих опыт СВО.
Ранее российский президент Владимир Путин обратился к школьным учителям и педагогам вузов и колледжей, поздравив их с профессиональным праздником. Он обратил внимание, что работа учителей и преподавателей заслуженно пользуется уважением в обществе. Эти профессии, по его словам, как никакие другие требуют терпения мудрости, душевной щедрости и умения рассмотреть в каждом ученике его таланты.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.