Белоусов поздравил с Днём учителя педагогов образовательных организаций МО

Ранее российский президент Владимир Путин обратился к школьным учителям и педагогам вузов и колледжей, поздравив их с профессиональным праздником. Он обратил внимание, что работа учителей и преподавателей заслуженно пользуется уважением в обществе. Эти профессии, по его словам, как никакие другие требуют терпения мудрости, душевной щедрости и умения рассмотреть в каждом ученике его таланты.