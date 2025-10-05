Кардиолог Аскаров: при подозрении на сердечный приступ нельзя пить лекарства

При проблемах с сердцем или подозрении на сердечный приступ следует немедленно обращаться в скорую помощь. При этом, нельзя пытаться заниматься самолечением и принимать какие-либо препараты самостоятельно, об этом предупредил в разговоре с aif.ru кардиолог Азизхон Аскаров.
— Нельзя давать человеку с потенциальным сердечным приступом никаких лекарств, обезболивающих, чтобы не смазать картину. Нельзя накладывать никакие повязки, чтобы не нарушить циркуляцию крови. Поить человека с приступом следует аккуратно. Это может быть горячая вода, подойдет и чай, — сообщил доктор.
Медик уточнил, что пациенту следует сесть или лечь, расстегнуть сдавливающую одежду в области шеи и живота, распахнуть окно, чтобы был приток свежего воздуха.
В свою очередь телеканал «Царьград» назвал ранний сигнал, предшествующий внезапной остановке сердца. Помимо боли в груди, основным тревожным сигналом является возникновение одышки при выполнении повседневных задач. При этом такая одышка сопровождается рядом характерных особенностей.