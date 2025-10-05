Кардиолог Аскаров: при подозрении на сердечный приступ нельзя пить лекарства

При проблемах с сердцем или подозрении на сердечный приступ следует немедленно обращаться в скорую помощь. При этом, нельзя пытаться заниматься самолечением и принимать какие-либо препараты самостоятельно, об этом предупредил в разговоре с aif.ru кардиолог Азизхон Аскаров.