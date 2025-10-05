Как сажать чеснок в зиму: советы агронома

Опытные дачники знают: осень — время не только сбора урожая, но и посадки озимых. В частности, в это время года можно посадить чеснок. Как сделать это правильно, сообщила в беседе с aif.ru кандидат сельскохозяйственных наук Анна Клинг.
— Высаживать озимый чеснок нужно на глубину не менее 7 сантиметров. Если посадить слишком мелко, почва за зиму может осесть, и зубчики окажутся на поверхности — тогда они подмёрзнут, — предупредила агроном.
Эксперт добавила, что перед посадкой грядку нужно перекопать. А после того, как зубчики уже окажутся в земле, грядку желательно замульчировать перегноем. Это создаст дополнительную защиту от холода.
«Москва 24» рассказала, что озимый чеснок не стоит сажать слишком рано. Он отлично переживает даже самую суровую зиму, поэтому многие дачники активно начинают сажать его осенью. Кроме того, нужно следить и за глубиной посадки — не менее 7 сантиметров. Если за зиму почва осядет, то чеснок кажется на поверхности и может подморозиться.