Как сажать чеснок в зиму: советы агронома

«Москва 24» рассказала, что озимый чеснок не стоит сажать слишком рано. Он отлично переживает даже самую суровую зиму, поэтому многие дачники активно начинают сажать его осенью. Кроме того, нужно следить и за глубиной посадки — не менее 7 сантиметров. Если за зиму почва осядет, то чеснок кажется на поверхности и может подморозиться.