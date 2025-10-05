В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных

«Единый федеральный набор для новорожденного однозначно нужен. Такой подарок от государства должен быть не просто материальной помощью, а иметь статусное значение, подчеркивающее значимость появления нового гражданина России. Крайне важно внутренне содержание такого набора, например, в него могут входить практичные и красивые вещи: одежда, сумка, конверт или одеяло. Главный критерий — чтобы эти предметы были не только функциональны дома, но и на улице», — сказала Буцкая.