Путин поздравил педагогов с Днем учителя, отметив важность их труда

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 октября, поздравил российских педагогов с Днем учителя.
— Дорогие друзья! Искренне рад поздравить с Днем учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд, — заявил глава государства.
Путин отметил, что труд учителей пользуется заслуженным уважением в обществе и требует особых качеств: терпения, мудрости, душевной щедрости и умения видеть потенциал в каждом ребенке. Он подчеркнул, что праздник вызывает теплые чувства у миллионов россиян, напоминая о значимости учителей для школьников, родителей и всего общества.
Президент также выразил гордость российской педагогической школой, ее новаторскими идеями и наработками, отметив, что высокое качество образования является залогом решения сложных задач и достижения научного, технологического лидерства страны. Особое внимание было уделено важности сохранения преемственности педагогических школ и широкого распространения передовых методик.
Путин подчеркнул, что талантливые и увлеченные своим делом педагоги служат вдохновляющим примером не только для учеников, но и для коллег, а также для тех, кто только выбирает профессию. Он выразил уверенность, что благодаря этому лучшие традиции отечественной педагогики будут успешно продолжены.
В заключение своего обращения президент еще раз поздравил педагогов с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и благополучия, а их ученикам — выдающихся достижений, которыми будет гордиться вся страна, передает официальный сайт Кремля.
Путин в пятницу, 3 октября, поздравил педагогов с грядущим Днем учителя. Он подчеркнул, что именно преданные своему делу и верные народу преподаватели на протяжении всей истории помогали двигать страну вперед, взращивали в людях нравственные ценности и воспитывали достойных учеников.