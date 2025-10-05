В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением внедрить государственную программу поддержки учителей: предоставлять им служебное жилье с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10−15 лет работы в школе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.