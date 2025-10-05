Боец РФ Метельский спас из-под обстрела ВСУ сто раненых сослуживцев

Российский военнослужащий Павел Метельский вывез из-под обстрела Вооружённых сил Украины и эвакуировал в госпиталь свыше ста раненых сослуживцев, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона Метельский во время наступления в районе одного из населённых пунктов выполнял боевую задачу. Речь идёт о подвозе групп штурмовиков и эвакуации раненых с переднего края линии боевого соприкосновения.
«Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более ста раненых сослуживцев. Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Павла Метельского были спасены жизни российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.