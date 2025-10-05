В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Тамбова временно работает в ограниченном режиме. Соответствующие меры действуют с 01:10 5 октября. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
В сообщении сказано, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Стоит отметить, что все остальные воздушные гавани страны работают в стандартном режиме.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уведомили в Росавиации.
Прошлой ночью силы ПВО отразили атаку в Ленинградской области. Так, беспилотники были сбиты над Киришами. В промзоне населенного пункта зафиксировали возгорание. Пожарные его успешно ликвидировали. Стоит уточнить, что в Ленинградской области действовал режим угрозы атаки БПЛА.