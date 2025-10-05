Почему нежное мясо таяло во рту? Готовим тот самый бефстроганов как в СССР

Внешний вид. Цвет мяса должен быть равномерным, от ярко-красного до насыщенного вишнёвого, но не коричневым и не бледным. Поверхность — слегка влажная, но не липкая. Запах. Свежий, приятный, молочный или нейтральный. Никаких кислых или посторонних оттенков. Структура. На срезе должны быть видны тонкие прожилки жира. Этот внутримышечный жир растапливается при жарке, делая мясо невероятно сочным. Консистенция. При нажатии пальцем свежее мясо должно быть упругим и быстро восстанавливать форму. Если ямка осталась — мясо несвежее или старое. Жир и плёнки. Обратите внимание на края отруба. Жир должен быть белым или кремовым, а не жёлтым. Чем меньше толстых плёнок и сухожилий, тем лучше.