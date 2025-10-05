Движение в районе Причального проезда будет ограничено 6 октября — 28 февраля

«С 6 октября 2025 года до 28 февраля 2026 года на участках Причального проезда, ул. 3-я Магистральная и Шелепихинского шоссе будут недоступны для движения одна — две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Также на участке ограничения в Причальном проезде будет временно запрещена парковка», — говорится в сообщении.