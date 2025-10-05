Ричмонд
Движение в районе Причального проезда будет ограничено 6 октября — 28 февраля

Движение транспорта в районе Причального проезда ограничат с 6 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 6 октября 2025 года до 28 февраля 2026 года на участках Причального проезда, ул. 3-я Магистральная и Шелепихинского шоссе будут недоступны для движения одна — две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Также на участке ограничения в Причальном проезде будет временно запрещена парковка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения затронут участки Причального проезда в районе д. 2А; ул. 3-я Магистральная в районе д. 9А по ул. 2-я Магистральная; а также участок Шелепихинского шоссе в районе д. 19 и д. 13, стр. 1.