Помощник президента России Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что Вооруженные силы РФ на данный момент являются сильнейшими в мире, превосходя по мощи даже армию Соединенных Штатов.
— Самой сильной армией многие называют США. Ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор, — подчеркнул политик.
По мнению Патрушева, российские военные осознают готовность страны противостоять любому государству, что стало возможным благодаря внутренней поддержке.
В сентябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что российские войска на фронте значительно превосходят украинские по численности. Он отметил, что ситуация на линии боевых действий для украинской стороны осложняется этим фактором.
Кроме того, стало известно, что боец Вооруженных сил России победил в ножевом бою украинского солдата, который не давал российскому подразделению подойти к позициям ВСУ. Российский солдат незаметно подкрался к вражеской позиции, положил автомат на землю и набросился на украинского бойца с ножом.