Кто выиграл конкурс «Мисс Россия-2025»: что известно о главной красавице страны

Анастасия Венза стала «Мисс Россия-2025».
Анастасия Венза из Московской области стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2025», финал которого прошел 4 октября в «Барвиха Luxury Village». Жюри отметило ее харизму, эрудицию и естественную красоту среди 50 участниц из разных регионов страны. Подробности в материале URA.RU.
Корона для будущего врача: кто такая Анастасия Венза?
Анастасия Венза стала «Мисс Россия-2025» (в центре) Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Победительницей и обладательницей титула «Мисс Россия-2025» стала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области. Эта новость стала главной сенсацией вечера. Анастасия — не просто модель, а целеустремленная и разносторонняя личность. Она получает серьезную профессию в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, а в свободное время увлекается верховой ездой и профессионально занимается волейболом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСпортсменки, блогеры и учителя: кто представлен в финале конкурса «Мисс Россия 2025».
«Долгие годы занятий волейболом помогли мне развить командный дух, настойчивость и уверенность в себе», — поделилась победительница. По ее словам, она стремится гармонично сочетать в себе медицинские знания, спортивную дисциплину и природную красоту.
Вместе с титулом Анастасия получила самую дорогую корону в мире, денежный приз в размере миллиона рублей и, что самое главное, право представлять Россию на престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится уже в ноябре в Таиланде.
Кому достались титулы вице-мисс.
Конкуренция в финале была невероятно высокой, и жюри пришлось сделать непростой выбор. Титулы «Вице-мисс Россия-2025» разделили две яркие участницы — Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНачался финал «Мисс Россия 2025». Онлайн-трансляцияВице-мисс Виктория МакароваФото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Виктория Макарова, 20-летняя студентка факультета гостиничного бизнеса, уже может похвастаться серьезной модельной карьерой. В ее портфолио — участие в показе Chanel, съемки для журнала Elle и международные контракты в Китае и Вьетнаме. На конкурсе талантов Виктория исполнила страстную румбу, а для дефиле в национальных костюмах выбрала роскошный наряд эпохи Петра I, вдохновившись историей родного Сестрорецка.
Вице-мисс Алена ЛеснякФото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Алена Лесняк, 20-летняя магистрантка РТУ МИРЭА, начала свой путь в модельном бизнесе в 14 лет. К 17 годам она уже работала режиссером-постановщиком на международных конкурсах красоты. Сегодня Алена успешно совмещает учебу (бакалавриат она окончила с красным дипломом) с работой модели, в том числе в качестве грид-герл на авто- и мотогонках.
История и правила «Мисс Россия».
Конкурс «Мисс Россия» имеет богатую историю, которая началась еще в 1927 году в Париже, где выбирали самую красивую девушку среди русских эмигранток. В нашей стране конкурс был возрожден в 1989 году под названием «Мисс СССР» и с тех пор ежегодно проходит в Москве, а с 2016 года — под патронатом Министерства культуры РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыбрана новая «Мисс Россия»: что известно о самой красивой девушке страны.
Чтобы побороться за корону, девушка должна быть незамужней, в возрасте от 18 до 23 лет и ростом не ниже 173 см. Победительница не только получает ценные призы, но и становится лицом страны на мировых конкурсах красоты. К слову, прошлогодняя победительница Валентина Алексеева достойно представила Россию, войдя в топ-12 на конкурсе «Мисс Вселенная».