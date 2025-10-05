Кто выиграл конкурс «Мисс Россия-2025»: что известно о главной красавице страны

Конкурс «Мисс Россия» имеет богатую историю, которая началась еще в 1927 году в Париже, где выбирали самую красивую девушку среди русских эмигранток. В нашей стране конкурс был возрожден в 1989 году под названием «Мисс СССР» и с тех пор ежегодно проходит в Москве, а с 2016 года — под патронатом Министерства культуры РФ.