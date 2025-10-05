Шведская активистка Тунберг рассказала о пребывании в камере Израиля: что с ней произошло в тюрьме

Известную шведскую активистку Грету Тунберг задержали в Израиле. В тюрьме оказались ряд участников «Флотилии стойкости». Грета Тунберг рассказала о наличии клопов в камере и обезвоживании. Об этом сообщила Guardian, ссылаясь на письмо чиновника, посетившего активистку.
По данным газеты, Грета Тунберг не получает достаточного количества воды. Ей также ограничили доступ к еде. По словам источника, на теле у активистки появилась сыпь, которая могла быть вызвана соседствующими с ней клопами.
«Посольству удалось встретиться с Гретой… Она сообщила об обезвоживании… о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», — говорится в письме осведомленного чиновника.
Кроме того, отмечается в статье, активистку заставили фотографироваться с неизвестными флагами. Руководство Израиля также попросило Грету Тунберг подписать неназванный документ. Однако активистка отказалась.
История началась с предупреждений израильской стороны, обращенных к «Флотилии стойкости». Иерусалим оповестил активистов, что им не дадут подплыть к берегам Газы. Участники всё же продолжили движение. В результате в МИД Израиля расценили такие шаги как провокацию.
О задержании активистов сообщили 2 октября. Всю команду Греты Тунберг остановили израильские военные. Иерусалим также удерживает в тюрьме лидера флотилии «Сумуда» Тиаго Авилу. В Министерстве иностранных дел Израиля оповестили, что шведская активистка и её соратники находятся в безопасности. В ведомстве подчеркнули, что с их здоровьем всё в порядке.
Далее задержанных отправят в Европу. До депортации участники флотилии останутся в тюрьме Израиля. В МИД страны упомянули, что ни одна из яхт «Сумуд» не добилась успеха в попытке войти в зону активных боевых действий. Последнее судно акции пока держится на расстоянии от Газы. Однако, уточнили в Министерстве иностранных дел Израиля, если оно попытается приблизиться к зоне боевых действий, его попытка также будет пресечена. Сроки депортации задержанных активистов пока не известны.