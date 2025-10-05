Шведская активистка Тунберг рассказала о пребывании в камере Израиля: что с ней произошло в тюрьме

Далее задержанных отправят в Европу. До депортации участники флотилии останутся в тюрьме Израиля. В МИД страны упомянули, что ни одна из яхт «Сумуд» не добилась успеха в попытке войти в зону активных боевых действий. Последнее судно акции пока держится на расстоянии от Газы. Однако, уточнили в Министерстве иностранных дел Израиля, если оно попытается приблизиться к зоне боевых действий, его попытка также будет пресечена. Сроки депортации задержанных активистов пока не известны.