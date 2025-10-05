Обнародованы новые правила сезонной смены шин

С 2025 года в России вводятся скорректированные нормативы, регулирующие сезонную замену автошин. Автомобилистам надлежит неукоснительно соблюдать предписанные временные рамки, что позволит избежать административных взысканий и повысит уровень дорожной безопасности.
В соответствии с утвержденными положениями, эксплуатация зимних ошипованных покрышек становится обязательной в интервале с 1 декабря по 1 марта, при этом для северных территорий этот период может продлеваться до апреля или мая с учетом погодных особенностей.
Летние шины предписано устанавливать с 1 июня по 1 сентября, однако при похолодании ниже +7 °C переход на зимнюю резину становится строго обязательным. Местные власти наделяются полномочиями адаптировать указанные сроки в соответствии с климатической спецификой региона.
За несоблюдение установленных предписаний предусмотрено денежное взыскание в размере 500 рублей. Санкции применяются к автомобилистам, использующим ошипованные покрышки в летний период или летние зимой, а также к тем, кто монтирует шины только на одну ось транспортного средства или эксплуатирует резину с превышением допустимой степени износа протектора. Шипованные модели гарантируют надежное сцепление с обледеневшим дорожным полотном, оставаясь оптимальным решением для суровых зимних условий.
В свою очередь, нешипованные фрикционные покрышки, известные как «липучки», демонстрируют эффективность в умеренном климате и городской среде. Ошибочный подбор типа резины способен ускорить ее изнашивание, ухудшить контролируемость транспортного средства и повысить риски дорожно-транспортных происшествий.
