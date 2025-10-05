Обнародованы новые правила сезонной смены шин

За несоблюдение установленных предписаний предусмотрено денежное взыскание в размере 500 рублей. Санкции применяются к автомобилистам, использующим ошипованные покрышки в летний период или летние зимой, а также к тем, кто монтирует шины только на одну ось транспортного средства или эксплуатирует резину с превышением допустимой степени износа протектора. Шипованные модели гарантируют надежное сцепление с обледеневшим дорожным полотном, оставаясь оптимальным решением для суровых зимних условий.