Лидер ХАМАС в Газе появился на публике через месяц после удара по Дохе

Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя впервые появился на публике после удара военных Израиля по его резиденции в Катаре.
Соответствущие кадры показал Telegram-канал ХАМАС. Сведения о том, где и когда было снято выступление, в настоящее время отсутствуют.
При этом Халиль аль-Хейя в ходе своего выступления рассказал о гибели своего сына в результате удара по Дохе.
Напомним, 9 сентября в столице Катара прогремела серия взрывов.
Телеканал Al Hadath изначально утверждал, что глава ХАМАС в Газе и руководитель переговорной группы Халиль аль-Хейя погиб. Кроме того, говорилось о гибели командира ячейкой движения на Западном берегу реки Иордан Захера Джабарина и члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.
Позже появились сообщения о том, что делегация руководства ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайя спаслась.