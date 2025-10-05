В ГД рассказали, кому в 2026 году положена единовременная выплата накопительной пенсии

Некоторым россиянам в 2026 году можно получить единовременную выплату по накопительной пенсии. Она положена не всем пенсионерам. На выплату могут рассчитывать те, у кого размер накоплений не превысил 440 тысяч рублей. Об этом напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет ТАСС.
Парламентарий предупредила, что на 2026 год прожиточный минимум для пенсионеров составит 16,2 тысячи рублей. На выплату накоплений имеют право женщины старше 55 лет и мужчины, достигшие возраста 60 лет, добавила спикер.
«Все граждане, кто к 2026 году достигнет установленного возраста и накопили сумму меньшую указанной, имеют право на получение накопительной части пенсии единовременной выплатой. Если сумма накоплений больше, условно, 440 тысяч рублей на 2026 год, гражданин будет получать накопительную часть пенсии в течение всей жизни», — пояснила Светлана Бессараб.
В Правительстве также приняли проект о региональных доплатах к пенсиям. Кроме того, инициатива направлена на лица, ухаживающие за инвалидами.