В ГД рассказали, кому в 2026 году положена единовременная выплата накопительной пенсии

Некоторым россиянам в 2026 году можно получить единовременную выплату по накопительной пенсии. Она положена не всем пенсионерам. На выплату могут рассчитывать те, у кого размер накоплений не превысил 440 тысяч рублей. Об этом напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет ТАСС.