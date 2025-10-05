Анастасия Венза стала «Мисс Россия — 2025»: как выглядит самая красивая девушка страны. Фотогалерея

Анастасии Венза досталась золотая корона от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере одного миллиона рублей, а также шанс представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в ноябре в Таиланде. Владимир Астапкович/РИА Новости’Вице-мисс Россия-2025«стала Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка. Лесняк, 20-летняя магистрантка РТУ МИРЭА, начала свой путь в модельном бизнесе в 14 лет. Макарова — студентка гостиничного бизнеса, также имеет солидное модельное портфолио, участвуя в съемках для Elle и Chanel Владимир Астапкович/РИА НовостиАнастасия Венза получила корону от победительницы “Мисс Россия-2024” Валентины Алексеевой. Владимир Астапкович/РИА НовостиВ 2025 году организаторы конкурса “Мисс Россия” получили рекордное число заявок. Желание принять участие изъявили более 90 тысяч девушек со всех регионов РФ. Владимир Астапкович/РИА НовостиАнастасия является студенткой Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, в свободное время увлекается верховой ездой и профессионально занимается волейболом. Владимир Астапкович/РИА НовостиВенза рассказала, что планирует вложить выигранные деньги в свой благотворительный проект, который связан с патологией у детей и новорожденных. Владимир Астапкович/РИА НовостиКорону “Мисс Россия” представила ювелирная компания Mercury. Изделие выполнено из белого золота. Вершины короны украсили 203 жемчужины, при этом использованные бриллианты, синие сапфиры и рубины подобраны в гамме российского триколора Владимир Астапкович/РИА Новости.