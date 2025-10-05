В Грузии задержали организаторов протестов за призывы к смене власти

В Грузии прошли массовые акции протеста. В результате пострадало не менее 27 человек, включая полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акций за призывы к смене власти. Об этом рассказал замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе в ходе брифинга.
По его данным, задержанные совершили преступление, скандировав за насильственную смену строя. Согласно конституции страны, организаторов могут лишить свободы на срок до девяти лет.
«Сотрудники МВД задержали Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нем», — уведомил замглавы МВД.
Несанкционированный митинг начался вечером 4 октября. Участники акции протеста ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси.