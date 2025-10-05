В Грузии задержали организаторов протестов за призывы к смене власти

В Грузии прошли массовые акции протеста. В результате пострадало не менее 27 человек, включая полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акций за призывы к смене власти. Об этом рассказал замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе в ходе брифинга.