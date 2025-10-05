Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса приостановил свою работу из-за сообщения о приближении неизвестных воздушных шаров. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.
«Сегодня вечером в 22:16 специалисты Вильнюсского аэропорта получили информацию от представителей “Авианавигации” о временной приостановке движения самолётов. По нашим данным, решение было принято из-за возможного приближения серии воздушных шаров, которые двигались в направлении аэропорта», — сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Аэропорт публикует список рейсов, вылет или прибытие которых задержаны из-за воздушных шаров и сообщает, что могут быть задержаны и другие рейсы.
Тем временем в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне задержали мужчину, запустившего дрон. По словам арестованного, он является простым оператором-любителем. Мужчина заявил, что хотел лишь протестировать приобретенный БПЛА.
