Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров

Несколько рейсов задержаны в Вильнюсе из-за неизвестных воздушных шаров около аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Вильнюса приостановил свою работу из-за сообщения о приближении неизвестных воздушных шаров. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.

«Сегодня вечером в 22:16 специалисты Вильнюсского аэропорта получили информацию от представителей “Авианавигации” о временной приостановке движения самолётов. По нашим данным, решение было принято из-за возможного приближения серии воздушных шаров, которые двигались в направлении аэропорта», — сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Facebook*.

Аэропорт публикует список рейсов, вылет или прибытие которых задержаны из-за воздушных шаров и сообщает, что могут быть задержаны и другие рейсы.

Тем временем в аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне задержали мужчину, запустившего дрон. По словам арестованного, он является простым оператором-любителем. Мужчина заявил, что хотел лишь протестировать приобретенный БПЛА.

О том, как ранее воздушные шары резко усилили накал отношений США и Китая, читайте здесь на KP.RU.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

