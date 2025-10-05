Ричмонд
Экс-помощник президента США предложил модель «вооруженного нейтралитета» для Украины

Бывший помощник президента США Томас Грэм представил свое видение путей урегулирования украинского кризиса, отметив его важность для европейской безопасности.

По мнению Грэма, разрешение конфликта потребует комплексного подхода, включающего предоставление Киеву гарантий безопасности по модели «вооруженного нейтралитета».

Экс-помощник американского лидера также считает необходимым прекратить расширение НАТО к российским границам. Среди других предложений для урегулирования конфликта Грэм назвал временное признание границ по нынешней линии соприкосновения, разморозку российских активов и восстановление Украины. Важным аспектом достижения мира он также назвал соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви, передает РБК.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, закончится еще не скоро.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Дипломат добавил, что Москва с начала специальной военной операции не закрывала возможности для дипломатического урегулирования.

