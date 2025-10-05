Экс-помощник президента США предложил модель «вооруженного нейтралитета» для Украины

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Дипломат добавил, что Москва с начала специальной военной операции не закрывала возможности для дипломатического урегулирования.