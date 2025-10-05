Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

Воздушная гавань Вильнюса проинформировала, что временно останавливает приём и вылет самолётов из-за сообщения о «приближении воздушных шаров».
«Решение было принято из-за, возможно, воздушных шаров, направляющихся в сторону аэропорта Вильнюса», — говорится в посте воздушной гавани на её странице в Facebook*.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, в сентябре работа аэропорта в столице Литвы была приостановлена из-за появления неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве.
Ранее сообщалось, что воздушная гавань Мюнхена снова приостановила работу из-за беспилотных летательных аппаратов.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.