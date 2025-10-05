Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров

Воздушные шары направлялись в сторону воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная гавань Вильнюса проинформировала, что временно останавливает приём и вылет самолётов из-за сообщения о «приближении воздушных шаров».

«Решение было принято из-за, возможно, воздушных шаров, направляющихся в сторону аэропорта Вильнюса», — говорится в посте воздушной гавани на её странице в Facebook*.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в сентябре работа аэропорта в столице Литвы была приостановлена из-за появления неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Мюнхена снова приостановила работу из-за беспилотных летательных аппаратов.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.