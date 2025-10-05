«Я не могу без тебя жить»: Симоньян строками из стихотворения обратилась к покойному мужу

«Мне и в жару, и моря без тебя сушь, и в жару без тебя остыть, мне и Москва без тебя глушь. Мне без тебя каждый час год, если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя», — прочла Маргарита Симоньян.