«Я не могу без тебя жить»: Симоньян строками из стихотворения обратилась к покойному мужу

Журналист и главный редактор RT Маргарита Симоньян записала трогательное видеообращение к покойному мужу Тиграну Кеосаяну. Прошло уже девять дней с даты его смерти. Вдова известного телеведущего и режиссера обратилась к нему строками из стихотворения. Она опубликовала видео в Telegram-канале.
Маргарита Симоньян поделилась своей историей любви. Главред RT рассказала, как они с мужем читали друг другу стихи. Она процитировала труд Николая Асеева «Простые строки»:
«Мне и в жару, и моря без тебя сушь, и в жару без тебя остыть, мне и Москва без тебя глушь. Мне без тебя каждый час год, если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя», — прочла Маргарита Симоньян.
Ранее журналист выложила памятное видео о семейной жизни с Тиграном Кеосаяном. Режиссер учил детей играть на фортепиано. Он также много трудился, занимая пост бессменного ведущего передачи «Международная пилорама».