«Мисс Россия» Анастасия Венза рассказала о планах потратить выигранный миллион

«Миллион я потрачу на свой благотворительный фонд. Он связан с патологией у детей и новорожденных», — приводит ее слова издание ТАСС. По словам Анастасии, работа фонда позволит целенаправленно помогать тем, кто остро нуждается в лечении и поддержке.