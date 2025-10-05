Ричмонд
«Мисс Россия» Анастасия Венза рассказала о планах потратить выигранный миллион

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза из Московской области объявила, что потратит полученный приз в размере одного миллиона рублей на развитие собственного благотворительного проекта. Об этом она сообщила сразу после финала национального конкурса красоты.

«Миллион я потрачу на свой благотворительный фонд. Он связан с патологией у детей и новорожденных», — приводит ее слова издание ТАСС. По словам Анастасии, работа фонда позволит целенаправленно помогать тем, кто остро нуждается в лечении и поддержке.

В финале конкурса «Мисс Россия — 2025», который состоялся накануне, приняли участие 50 девушек из разных регионов страны. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участниц и выразили уверенность, что победительница будет достойно представлять Россию на международных конкурсах красоты.