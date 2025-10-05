В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее аэропорт Вильнюса временно прекратил приём и отправку рейсов после сообщения от авиадиспетчерской компании Oro Navigacija о приближении воздушных шаров. Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего затронуто 11 маршрутов.