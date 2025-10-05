В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Тамбов (“Донское”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:10 по московскому времени.
Ограничения призваны обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажей.
Ранее аэропорт Вильнюса временно прекратил приём и отправку рейсов после сообщения от авиадиспетчерской компании Oro Navigacija о приближении воздушных шаров. Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего затронуто 11 маршрутов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.