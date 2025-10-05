Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев рассказал, что как поддерживает физическую форму

Помощник президента РФ уточнил, что занимается спортом по утрам, поскольку вечером обычно занят.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев поддерживает физическую форму, играя в волейбол и уделяя время плаванию. Об этом он заявил журналистам.

«Я занимаюсь физической подготовкой. Конечно, это не спорт, это физкультура, но три раза в неделю, когда я на месте, я играю в волейбол, один раз в неделю плаваю. И все занятия только утром. Непредсказуемое течение рабочего дня, вечер обычно занят», — сказал глава Морской коллегии РФ, слова которого приводит телеканал «Россия 24».

Патрушев уточнил, что начал играть в волейбол в школьные годы и попал в сборную города. Кроме того, председатель наблюдательного совета продолжал заниматься указанным видом спорта, когда поступил в Ленинградский кораблестроительный институт.

Напомним, в феврале Николай Патрушев посетил стройку волейбольного центра в Ярославле. Он отметил, что объект будет одним из лучших в мире. По словам помощника президента, новый центр станет местом соревнований всероссийского и международного уровня.

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше