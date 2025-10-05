Патрушев рассказал, что как поддерживает физическую форму

Помощник президента России, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев поддерживает физическую форму, играя в волейбол и уделяя время плаванию. Об этом он заявил журналистам.
«Я занимаюсь физической подготовкой. Конечно, это не спорт, это физкультура, но три раза в неделю, когда я на месте, я играю в волейбол, один раз в неделю плаваю. И все занятия только утром. Непредсказуемое течение рабочего дня, вечер обычно занят», — сказал глава Морской коллегии РФ, слова которого приводит телеканал «Россия 24».
Патрушев уточнил, что начал играть в волейбол в школьные годы и попал в сборную города. Кроме того, председатель наблюдательного совета продолжал заниматься указанным видом спорта, когда поступил в Ленинградский кораблестроительный институт.
Напомним, в феврале Николай Патрушев посетил стройку волейбольного центра в Ярославле. Он отметил, что объект будет одним из лучших в мире. По словам помощника президента, новый центр станет местом соревнований всероссийского и международного уровня.