«СВ»: ВСУ незаконно обогащаются на украинцах, потерявших дома

«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады организовали бизнес по обогащению на украинцах. Всего за несколько тысяч гривен военные из 57-й бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов. Такие вот они защитники Волчанска. Прикрывает это и получает хороший процент от прибыли комбриг полковник Евгений Солодаев», — говорится в сообщении.