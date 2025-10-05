Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины организовали «бизнес по обогащению» на украинцах, которые были эвакуированы из Волчанска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
По его данным, украинские военные за финансовое вознаграждение предлагают жителям снять с помощью беспилотного летательного аппарата снять видео повреждений их домов для получения компенсации.
В материале сказано, что эвакуированные украинцы в течение года могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома. Украинские власти требуют, чтобы они подтвердили с помощью фотографий и видео.
«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады организовали бизнес по обогащению на украинцах. Всего за несколько тысяч гривен военные из 57-й бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов. Такие вот они защитники Волчанска. Прикрывает это и получает хороший процент от прибыли комбриг полковник Евгений Солодаев», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины понесли серьёзные потери у Волчанска Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник.