Министерство обороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.
Старший сержант Павел Метельский, входящий в состав мотострелкового батальона, совершил ряд героических поступков. Он не только доставлял продовольствие и штурмовые группы к линии боевого соприкосновения, но и участвовал в эвакуации раненых. В ходе боев за один из населенных пунктов Метельский, рискуя жизнью под огнем противника, вывез более 100 российских военнослужащих.
Также отмечаются решительные действия ефрейтора Владислава Леонтьева. В составе отделения артиллерийской разведки он проводил выявление скрытых позиций противника. Обнаружив огневую точку артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), Леонтьев точно скорректировал огонь российской артиллерии, что привело к уничтожению вражеской установки, передает «Известия».
Ранее журналисты выпустили ролик, посвященный героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной боевиками ВСУ Суджи в Курской области. В конце 2024 года под обстрелом украинских войск он дошел пешком до дома, где в подвале уже двое суток прятались его жена и пятеро детей — две дочки и три сына.