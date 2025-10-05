Старший сержант вывез из зоны боевых действий более сотни раненых бойцов ВС РФ

Ранее журналисты выпустили ролик, посвященный героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной боевиками ВСУ Суджи в Курской области. В конце 2024 года под обстрелом украинских войск он дошел пешком до дома, где в подвале уже двое суток прятались его жена и пятеро детей — две дочки и три сына.