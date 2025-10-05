Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году

Стоимость пенсионного коэффициента в России может вырасти до 168,57 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Стоимость одного пенсионного коэффициента в России может увеличиться до 168,57 рублей в 2027 году, выяснило РИА Новости.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства будет проиндексирован дважды за 2027 год. Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рублей, а второе — с 1 апреля до 168,57 рублей. В 2028 году коэффициент может вырасти до 181,97 рублей.

Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму в понедельник.