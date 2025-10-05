Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году

Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства будет проиндексирован дважды за 2027 год. Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рублей, а второе — с 1 апреля до 168,57 рублей. В 2028 году коэффициент может вырасти до 181,97 рублей.