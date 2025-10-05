На Камчатке за сутки зафиксировали 31 афтершок

Ранее сообщалось, что 30 сентября в Тихом океане недалеко от Камчатки сегодня зафиксирован сильный подземный толчок. Его эпицентр находился в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 48 километров. Сила толчка составила 6,1 балла по шкале магнитуд.