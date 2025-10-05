На Камчатке за сутки зафиксировали 31 афтершок

В течение суток у берегов Камчатки зафиксирован 31 афтершок. Магнитуда толчков составляла до 5,7, при этом жители населённых пунктов их не ощутили.
«За сутки произошел 31 афтершок магнитудой от 3.8 до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — сказано в релизе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Напомним, на полуострове продолжаются афтершоки после мощного землетрясения, которое произошло в июле, также возросла вулканическая активность.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в Тихом океане недалеко от Камчатки сегодня зафиксирован сильный подземный толчок. Его эпицентр находился в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 48 километров. Сила толчка составила 6,1 балла по шкале магнитуд.
Незадолго до этого ученые зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 7,2 и серию мощных афтершоков.