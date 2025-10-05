Ричмонд
Для домохозяек в РФ могут ввести пособия: что об этом известно

В Госдуме хотят ввести регулярные выплаты для домохозяек.

Источник: Комсомольская правда

В России могут внедрить систему пособий для людей, занятых домашним хозяйством. На выплату, при принятии проекта, смогут рассчитывать семьи с невысоким уровнем дохода. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Он выразил надежду на принятие законопроекта. По словам парламентария, домохозяйки — отдельная категория безработных граждан. Депутат также уточнил, что предлагаемое пособие будет соответствовать размеру МРОТ.

«Речь идет не только о женщинах, речь идет о тех лицах, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Я бы сказал, это отдельная категория официально безработных граждан», — заявил Ярослав Нилов.

В РФ также обновят размер пособия по беременности и родам. В 2027 году максимальная сумма превысит 1,1 миллиона рублей. Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 95,5 тысяч рублей.