Топовые звезды на «Мисс Россия — 2025», главный приз: как прошел финал конкурса в Москве

В нынешнем году мероприятие привлекло рекордное количество претенденток: заявки на участие подали 90 тысяч россиянок. В заключительный этап прошли 50 конкурсанток, которые были отобраны не только по внешним данным, но и по достижениям в учебе, спорте, искусстве, а также профессиональной деятельности. Согласно правилам, к участию допускались девушки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом не ниже 173 сантиметров, без татуировок, незамужние, не состоящие в разводе и не имеющие детей. Победительнице предстоит представлять страну на различных общественных и благотворительных мероприятиях в течение года, поэтому активность участниц является одним из ключевых критериев.