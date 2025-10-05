Топовые звезды на «Мисс Россия — 2025», главный приз: как прошел финал конкурса в Москве

Главный титул завоевала студентка медвуза Анастасия Венза.
На финальном этапе конкурса «Мисс Россия — 2025» выступили певица Алсу и музыкант Дмитрий Маликов, а корону победительницы забрала студентка медицинского вуза Анастасия Венза. Подробности о прошедшем мероприятии — в материале URA.RU.
Как отбирались претендентки.
Согласно правилам, к участию допускались девушки в возрасте от 18 до 23 летФото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
В нынешнем году мероприятие привлекло рекордное количество претенденток: заявки на участие подали 90 тысяч россиянок. В заключительный этап прошли 50 конкурсанток, которые были отобраны не только по внешним данным, но и по достижениям в учебе, спорте, искусстве, а также профессиональной деятельности. Согласно правилам, к участию допускались девушки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом не ниже 173 сантиметров, без татуировок, незамужние, не состоящие в разводе и не имеющие детей. Победительнице предстоит представлять страну на различных общественных и благотворительных мероприятиях в течение года, поэтому активность участниц является одним из ключевых критериев.
На конкурсе выступили Алсу, Ева Власова и Дмитрий Маликов.
Алсу исполнила свои хиты «Свет в твоем окне», «Все равно» и «Вчера’Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Под музыкальное сопровождение композиции Евы Власовой «Танцуй вопреки», участницы продемонстрировали дефиле в розовых купальниках, после чего в конкурсе осталось десять девушек. Затем выступил Дмитрий Маликов, исполнивший свои известные композиции, среди которых «Нет, ты не для меня», «Вне времени» и «Волшебная моя». После музыкальной паузы суперфиналистки ответили на вопросы ведущих, поделившись личными историями и взглядами.
Ева Власова исполнила композицию «Танцуй вопреки’Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Пока жюри удалилось для подведения итогов, зрителей развлекала певица Алсу, исполнившая ряд своих хитов. среди них — «Свет в твоем окне», «Все равно» и «Вчера». А также дуэтную композицию с Евой Власовой. Вспоминая о своем участии в конкурсе в роли ведущей в 2010 году, Алсу представила зрителям несколько новых и известных песен.
Состав жюри.
Маликов вошел также в состав жюри конкурса «Мисс Россия’Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
В состав жюри конкурса были включены заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, известный стилист Игорь Кимяшов, обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002», певица и телеведущая Оксана Федорова, а также певица и «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова. Кроме того, в жюри вошли модельер, заслуженный художник России Игорь Чапурин и генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.
Официальное открытие церемонии провели телеведущая, обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2007» и «Вице-мисс Вселенная — 2008» Вера Красова, а также телерадиоведущий Максим Привалов.
Конкурс «Мисс Россия — 2025» выиграла Анастасия Венза из Московской области.
Самая красивая девушка нашей страны получила корону из рук победительницы прошлого года Валентины АлексеевойФото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Победительницей конкурса «Мисс Россия-2025» стала 22-летняя Анастасия Венза из Московской области. Она обучается в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, увлекается верховой ездой и играет в волейбол. По словам самой Вензы, занятия спортом помогли ей выработать командный дух, настойчивость и уверенность в собственных силах. «Я целеустремленный и гармонично развитый человек, сочетающий в себе профессиональные знания в медицине, спортивную дисциплину и природную красоту», — отметила победительница. В награду она получила корону, признанную самой дорогой среди конкурсов красоты в мире, денежный приз в размере одного миллиона рублей, а также право представлять Россию на «Мисс Вселенная». Победительница объявила, что потратит полученный приз на развитие собственного благотворительного проекта.
Титул «Первая вице-мисс Россия-2025» получила Алена Лесняк из Керчи. Звание «Вторая вице-мисс Россия» досталось Виктории Макаровой из Сестрорецка.