В Роспотребнадзоре поделились правилами применения бытовой химии

В ведомстве также рекомендовали беречь глаза и руки, продукты бытовой химии попадают в организм при тесном контакте через кожу — при работе с концентратами или при прикосновении к обработанным поверхностям. Помимо этого, важно знать, насколько средство раздражает кожу, и быть особенно осторожным, если у вас есть заболевания кожи и повышенная чувствительность к химическим веществам.