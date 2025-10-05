Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре поделились правилами применения бытовой химии

Роспотребнадзор призвал не смешивать моющие и дезинфицирующие средства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нельзя смешивать моющие и дезинфицирующие средства различного происхождения, при обработке помещений предпочтительны вещества с низкой летучестью, а спиртосодержащие препараты нужно использовать подальше от огня и включённых приборов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что правильное применение дезинфектантов помогает защититься от инфекций, передающихся при контакте и воздушно-капельным путём. Поэтому важно соблюдать правила обращения с бытовой химией, нужно всегда читать этикетку — там указаны состав, назначение, условия применения и хранения, а также меры предосторожности.

«Ни в коем случае не смешивайте разные средства. Совместное применение веществ различного происхождения может привести к нежелательным и опасным химическим реакциям. При обработке помещений предпочтительны средства с низкой летучестью, поскольку любые дезинфицирующие вещества, применяемые на поверхностях, могут оказывать влияние через органы дыхания», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что спиртосодержащие препараты быстро испаряются и являются пожароопасными.

«Их используют в небольших количествах для обработки небольших участков распылителем или в аэрозолях, не применяя рядом с огнём, включёнными приборами», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рекомендовали беречь глаза и руки, продукты бытовой химии попадают в организм при тесном контакте через кожу — при работе с концентратами или при прикосновении к обработанным поверхностям. Помимо этого, важно знать, насколько средство раздражает кожу, и быть особенно осторожным, если у вас есть заболевания кожи и повышенная чувствительность к химическим веществам.

Еще средства могут попадать на слизистые оболочки глаз при испарении, разбрызгивании или прикосновении грязными руками. Поэтому для защиты в Роспотребнадзоре посоветовали использовать непроницаемые перчатки и при необходимости защитные очки.

«Храните химию в недоступных для детей местах: отравления при случайном проглатывании возможны, особенно если дети имеют доступ к ёмкостям с препаратами», — подчеркнули в пресс-службе.