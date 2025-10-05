Полузащитник «Рубина» госпитализирован с кровотечением

Футболист «Рубина» из Казани Далер Кузяев был доставлен в медицинское учреждение по завершении встречи одиннадцатого тура российской футбольной премьер-лиги против «Крыльев Советов» из Самары. Соответствующая информация отражена в официальном протоколе игры на портале РПЛ.