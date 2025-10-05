Кадыров: ВС РФ захватили трофейную бронемашину «Кугуар» и вернули ее в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о захвате российскими военными тяжелой американской бронемашины «Кугуар» у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Кадырова, этот трофей уже вернулся в зону специальной военной операции и будет использоваться Вооруженными силами РФ.
— Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, успешно устанавливают контроль над населенными пунктами, выбивают из них врага, — подчеркнул глава Чечни в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что, по его мнению, отечественные бронетранспортеры превосходят «Кугуар» по своим характеристикам, будучи «лучше, надежнее и выносливее». Кадыров выразил уверенность в продвижении России вперед и неизбежности победы.
Ранее командиру российского и советского основного боевого танка (ОБТ) Т-72Б3М российской группировки войск «Днепр» с позывным «Уголек» удалось в дуэли один на один уничтожить немецкий ОБТ Leopard.
ВС РФ эффективно борются с западной бронетехникой на Украине. До этого стало известно, что российским войскам в Сумской области удалось обнаружить и уничтожить редкий шведский истребитель танков Stridsvagn (Strv) 103. Противотанковую установку поразили в лесном массиве управляемым по волоконно-оптическому кабелю дроном-камикадзе. После попадания возник пожар.