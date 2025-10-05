Кинолог рассказал, какие собаки подходят экстравертам

Он добавил, что скорректировать проблемное поведение можно, но изменить характер практически нереально. В случае, если животное боится других особей и проявляет к ним агрессию, то в таком поведении, которое не является нормой, необходимо разобраться более детально. Если собака спокойно обходит сородичей и не проявляет к ним особого интереса, возможно, что она просто не хочет с ними контактировать — такое бывает, и заставлять её не стоит, рассказал Голубев.