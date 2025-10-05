Ici: во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой

Три посылки со взрывчатым веществом, которые были отправлены общественным деятелям, перехвачены во Франции, информирует Ici.
Посылки предназначались неназванным депутату, журналисту и комику. Их имена не называются.
По данным радиостанции, одна из посылок взорвалась в грузовом автомобиле почтальона.
«Три посылки со взрывчаткой перехвачены в коммуне Сент-Олей в департаменте Дордонь… одна из трех посылок взорвалась… в грузовике почтальона», — говорится в сообщении.
По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.
Французские правоохранители не рассматривают случившееся как теракт. В полиции заявили, что речь идёт о «плохой шутке». Сейчас проводится расследование.
Ранее сообщалось, что администрацию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за мужчины, который забаррикадировался в машине. Эвакуация была проведена в связи с угрозой взрыва. Пожилой мужчина был задержан.