Ici: во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой

Одна из посылок взорвалась в грузовой машине почтальона.

Источник: Аргументы и факты

Три посылки со взрывчатым веществом, которые были отправлены общественным деятелям, перехвачены во Франции, информирует Ici.

Посылки предназначались неназванным депутату, журналисту и комику. Их имена не называются.

По данным радиостанции, одна из посылок взорвалась в грузовом автомобиле почтальона.

«Три посылки со взрывчаткой перехвачены в коммуне Сент-Олей в департаменте Дордонь… одна из трех посылок взорвалась… в грузовике почтальона», — говорится в сообщении.

По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал.

Французские правоохранители не рассматривают случившееся как теракт. В полиции заявили, что речь идёт о «плохой шутке». Сейчас проводится расследование.

Ранее сообщалось, что администрацию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за мужчины, который забаррикадировался в машине. Эвакуация была проведена в связи с угрозой взрыва. Пожилой мужчина был задержан.