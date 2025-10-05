В Германии сообщили о дронах в небе над Мюнхеном: что это было

В пятницу, 3 октября, над аэропортом Мюнхена зафиксировали пролёт беспилотников. В связи с активностью в небе работу воздушной гавани приостановили. Позже оказалось, что беспилотники над аэропортом были военными разведывательными дронами, сообщает Bild.
По версии издания, аэропорт закрыли в 22:18 по Москве. В течение действия мер безопасности отменили 12 рейсов, еще 23 — перенаправили на запасные аэродромы. Из-за инцидента пострадали 6,5 тысячи пассажиров. Работу международного аэропорта возобновили утром 4 октября.
Как сказано в тексте статьи, БПЛА управлял пилот-любитель. Оператор дронов направил беспилотный летательный аппарат к западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция уже задержала причастного к инциденту мужчину. По имеющимся сведениям, виновным оказался 41-летний гражданин Хорватии.
В местном управлении полиции уведомили, что мужчина, по его словам, хотел лишь протестировать новый дрон. Однако за это правонарушение задержанному грозит штраф в размере от 10 тысяч евро. В его отношении завели дело о нарушении общественного порядка.
В Мюнхене на фоне закрытия популярного пивного фестиваля Октоберфест из-за угрозы взрыва и инцидента с беспилотником, власти города сообщили о планах санкционировать ликвидацию БПЛА сотрудниками полиции. Об этом заявил премьер Баварии Маркус Зёдер. По его мнению, полиция должна быть в состоянии сбивать дроны в случае необходимости. Премьер счел важным укрепление противовоздушной обороны страны.
Ранее граждан Германии арестовали в Норвегии. Они подозреваются в запуске беспилотника. Дрон зафиксировали в бесполётной зоне аэропорта Му-и-Рана. Задержанным чуть больше 20 лет. Их обвиняют в запуске БПЛА на расстоянии пяти километров от аэропорта.
Еще ранее, 1 октября, пролеты дронов заметили над объектами критической инфраструктуры и стратегическими объектами Германии. Несколько БПЛА запустили над верфью в Киле, университетской клиникой, электростанцией, зданием местного парламента и нефтеперерабатывающим заводом. Ряд дронов летали координированно.