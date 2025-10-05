Правительство России повысит стоимость пенсионного коэффициента в 2027

В 2027 году в России планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа: первоначальное повышение на 4% состоится с 1 февраля, после чего с 1 апреля выплаты увеличатся еще на 3,4%. Аналогичная двухэтапная схема предусмотрена и на 2028 год — с 1 февраля пенсии вырастут на 4%, а с 1 апреля их размер будет увеличен дополнительно на 3,8%, говорится в проекте бюджета, передает RT.