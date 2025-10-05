Россияне массово пытаются выйти из «мобильного рабства»: что происходит

Такие данные приводит Национальный информационный центр «Телеком», отвечающий за регулирование и контроль процессов переноса номеров, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Коммерсант», такой сильный рост свидетельствует о том, что всё больше абонентов ценят возможность сохранять свои номера при смене оператора, стремясь к более гибким условиям и повышенному удобству.
В то же время, количество отказов со стороны операторов в этот же период увеличилось на 5%, доведя их число до 9,5 миллионов. Это говорит о том, что многие заявки сталкиваются с различными препятствиями или несовпадениями данных. Однако доля успешно выполненных переносов за этот же период выросла на 66%, достигнув примерно 3,3 миллиона случаев.
Несмотря на положительную динамику, важно отметить, что успешная реализация переносов всё ещё составляет менее 25% от общего числа заявленных попыток, что подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования процедуры.
С сентября 2025 года на базе данных переносов номеров запущена новая система — так называемый «независимый арбитр». Эта инновация предназначена для более точной сверки данных абонентов между операторами и устранения спорных случаев, которые ранее приводили к необоснованным отказам.
В рамках этой системы теперь происходит автоматическая проверка сведений о клиентах, что должно значительно снизить число ошибочных отказов и ускорить процесс переноса. По итогам первого месяца работы «независимого арбитра» специалисты заметили существенные положительные изменения.
Так, в сентябре количество отказов по причине несоответствия персональных данных уменьшилось почти на 50% по сравнению с августом. Владимир Рисман, заместитель генерального директора НИЦ «Телеком», отметил, что этот результат свидетельствует о высокой эффективности внедренной системы и положительно сказывается на динамике переносов.
В целом, представители операторов подтверждают, что введение арбитража сделало процедуру переноса более прозрачной и сократило цепочку этапов, необходимых для завершения процесса. В «Т-Мобайле», например, подчеркнули, что внедрение системы снизило сложность процедуры, однако отмечают, что случаи «не до конца обоснованных отказов» все еще иногда возникают, требуя дальнейшего внимания и совершенствования системы.
Данные института показывают, что среди крупнейших операторов «большой четвёрки» доля отказов наиболее высока у «ВымпелКома» — примерно 55,76%. У «Т-Мобайла» этот показатель равен около 50,26%, у МТС — 45,34%, а у «МегаФона» — примерно 40,24%. Такие показатели свидетельствуют о наличии еще значительного резерва для повышения качества обслуживания и сокращения числа необоснованных отказов.
В «Сбер-Мобайле» в качестве частых причин отказов называют блокировку номера и отрицательный баланс. В компании отметили необходимость более жесткого контроля за процессом переноса и стремятся сократить максимально допустимый срок его выполнения, который сейчас составляет не менее восьми дней. Такой шаг позволит ускорить процедуру, повысить уровень удовлетворенности клиентов и снизить количество вероятных ошибок или споров при смене оператора.