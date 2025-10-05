Россияне массово пытаются выйти из «мобильного рабства»: что происходит

В то же время, количество отказов со стороны операторов в этот же период увеличилось на 5%, доведя их число до 9,5 миллионов. Это говорит о том, что многие заявки сталкиваются с различными препятствиями или несовпадениями данных. Однако доля успешно выполненных переносов за этот же период выросла на 66%, достигнув примерно 3,3 миллиона случаев.