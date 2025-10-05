Ричмонд
РИАН: Стоимость пенсионного коэффициента в РФ может увеличиться

Пенсионный коэффициент в 2027 году может вырасти до 168,57 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В России в 2027 году ожидается рост стоимости одного пенсионного коэффициента. Его размер может составить 168,57 рубля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие материалы.

Так, в 2027 году ожидается две индексации пенсионного коэффициента. Первое повышение пройдет зимой, в феврале. Как планируется, размер коэффициента повысят до 163,03 рубля.

Кроме того, россиян ждет и вторая индексация. Она должна состояться 1 апреля. Тогда стоимость пенсионного коэффициента составит 168,57 рубля. Помимо прочего, индексация ожидается в 2028 году.

В 2026 году россияне смогут получить единовременную выплату по накопительной пенсии. Однако на нее могут рассчитывать не все. Об этом подробно пишет KP.RU.