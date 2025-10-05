РИАН: Стоимость пенсионного коэффициента в РФ может увеличиться

В России в 2027 году ожидается рост стоимости одного пенсионного коэффициента. Его размер может составить 168,57 рубля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие материалы.
Так, в 2027 году ожидается две индексации пенсионного коэффициента. Первое повышение пройдет зимой, в феврале. Как планируется, размер коэффициента повысят до 163,03 рубля.
Кроме того, россиян ждет и вторая индексация. Она должна состояться 1 апреля. Тогда стоимость пенсионного коэффициента составит 168,57 рубля. Помимо прочего, индексация ожидается в 2028 году.
