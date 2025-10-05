Пять оппозиционеров задержаны в Грузии по обвинению в призывах к госперевороту

Министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании пяти оппозиционных деятелей по подозрению в призывах к государственному перевороту и свержению власти. Задержания последовали за митингом, который начался в Тбилиси в день проведения местных выборов. Об этом стало известно в воскресенье, 5 октября.