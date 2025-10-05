Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять оппозиционеров задержаны в Грузии по обвинению в призывах к госперевороту

Министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании пяти оппозиционных деятелей по подозрению в призывах к государственному перевороту и свержению власти. Задержания последовали за митингом, который начался в Тбилиси в день проведения местных выборов. Об этом стало известно в воскресенье, 5 октября.

Министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании пяти оппозиционных деятелей по подозрению в призывах к государственному перевороту и свержению власти. Задержания последовали за митингом, который начался в Тбилиси в день проведения местных выборов. Об этом стало известно в воскресенье, 5 октября.

Демонстранты, собравшиеся на площади Свободы, затем переместились к резиденции президента Михаила Кавелашвили. Часть из них прорвала установленные ограждения, после чего спецназ применил перцовый газ и водометы для разгона собравшихся.

По информации МВД, задержанные Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе обвиняются в призывах к насильственному свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии.

По данным ведомства, доказательства, полученные правоохранителями и СМИ, указывают на озвучивание организаторами митинга призывов насильственного характера. Санкция за подобные преступления предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии, пробив металлические барьеры. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.

Узнать больше по теме
Михаил Кавелашвили: биография бывшего футболиста и избранного президента Грузии
В Грузии избрали нового президента: им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Рассказываем, что это за человек, как строилась его карьера и чего ждать от политика в отношении России.
Читать дальше